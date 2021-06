Europei: Tardelli, 'esordio azzurri convincente possiamo essere la sopresa del torneo'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Un esordio convincente, abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra con delle ottime individualità, siamo sulla buona strada". Lo ha detto Marco Tardelli, centrocampista campione del Mondo con la Nazionale nel 1982, all'Adnkronos, in merito alla vittoria di ieri sera ottenuta dall'Italia contro la Turchia per 3-0, nella partita inaugurale di Euro 2020.

"Vincere sarebbe magnifico, ma anche ben figurando possiamo ben sperare per il prossimo Mondiale -prosegue Tardelli- le favorite sono sempre Francia, Belgio e Inghilterra, senza tralasciare la Germania. Poi chiaramente in queste manifestazioni c'è sempre la 'sorpresa', chissà che non possa essere proprio l'Italia".