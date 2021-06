Covid oggi Toscana, 146 contagi: bollettino 12 giugno

(Adnkronos) - Sono 146 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 12 giugno, anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 146 su 16.238 test di cui 6.937 tamponi molecolari e 9.301 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,90% (3,1% sulle prime diagnosi)", scrive Giani. Per quanto riguarda i vaccini, il governatore toscano fa sapere che finora ne sono stati somministrati 2.475.672.

Lo stesso Giani ha ricevuto la prima dose del vaccino anti covid questa mattina a Firenze, all'hub Mandela Forum. "Provo la sensazione di essere in mezzo alla gente, di fare qualcosa che tutta la popolazione fa, e se vogliamo, è anche una sensazione di orgoglio. È come se un Paese, di fronte a un'emergenza, si fosse stretto. Io oggi mi faccio il vaccino e faccio parte di questo grande sforzo che un giorno sarà visto come un grande merito del nostro Paese", dice Giani.