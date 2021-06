Bergamo: funzionari Adm controllano pacco e scoprono uovo fossile di dinosauro

Milano, 12 giu.(Adnkronos) - I funzionari dell’Adm-Agenzia delle dogane e monopoli di Bergamo in servizio alla sezione operativa territoriale di Orio al Serio, nell’ambito dei controlli sulla merce e-commerce, finalizzati alla repressione dell’illecita importazione di beni, hanno rinvenuto in un pacco un autentico guscio di uovo fossile, incastonato in un sedimento roccioso, proveniente dalla Malaysia, di presunta origine cinese.

Il reperto era accompagnato da un certificato di origine di dubbia autenticità, rilasciato da un ente rilevatosi successivamente inesistente. I funzionari hanno, quindi, interessato la Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, che ha qualificato il reperto come uovo fossile di Shunosaurus, un sauropode del Cretaceo inferiore, originario della Cina. I sauropodi erano esemplari dalle dimensioni straordinarie: vengono considerati probabilmente tra gli animali più grandi mai vissuti sulla terra.

L’uovo, pervenuto senza idonea certificazione, a seguito di rinuncia della spedizione da parte del destinatario, è stato messo in stato di abbandono ed è stato, quindi, acquisito al Patrimonio dello Stato per futura esposizione.