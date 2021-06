Radio: su Radio24 'La Notte prima degli esami'col ministro Bianchi

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Dad, tamponi, lockdown, aperture, chiusure e vaccini: dopo un anno scolastico difficile, per quasi 490 mila studenti è arrivato il momento dell’esame di Stato. E, come ogni anno, Radio 24 accompagnerà i maturandi durante 'La Notte prima degli esami'. A dare i suoi consigli agli studenti sarà il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi che aprirà martedì 15 giugno alle 21 la diretta. Nel corso della serata, i ricordi di tanti personaggi del mondo della cultura e della spettacolo, tra i quali: il cantante Roberto Vecchioni, la scienziata Amalia Ercoli Finzi, il cantante Vasco Brondi; il cantante Giovanni Caccamo; Albi de Lo Stato Sociale, cantante; l'attrice Chiara Francini; il cantante Gaudiano; lo scrittore Fabio Genovesi; la schermitrice Elisa Di Francisca; lo scrittore Paolo Cognetti; la divulgatrice scientifica Gabriella Greison; la fumettista Takoua Ben Mohamed.

E poi ancora i consigli di professori, esperti e la voce degli ascoltatori: Federico Taddia insieme all’attrice comica Federica Cacciola su Radio 24 faranno l’esame… all’esame: tre ore di parole, emozioni, timori, suggerimenti e incoraggiamenti, per rendere indimenticabile anche la maturità 2021 e arrivare all’appuntamento con più serenità. “Per le studentesse e gli studenti italiani - afferma il conduttore della serata, Federico Taddia - è stato un altro anno complicato, ma questo esame di maturità - sebbene diverso dal solito - rientra tra le cose che hanno il sapore di un ritorno alla normalità. Per le ragazze e i ragazzi è una prova, con le immancabili ansie e paure, ma credo sia bello e necessario essere al loro fianco anche quest'anno. E i tanti personaggi che hanno scelto di partecipare sono la dimostrazione di una vicinanza e un supporto collettivo ai nostri giovani, ai nostri maturandi".

Per intervenire in diretta: numero verde 800.24.00.24 – WhatsApp 3492386666 In attesa de 'La Notte prima degli Esami', per sciogliere tutti i dubbi dell’ultimo minuto, Il Sole 24 Ore dedica uno Speciale Maturità nell’edizione di lunedì 14 giugno rivolto a studenti ed insegnanti con tutto quello che c’è da sapere alla vigilia dell’esame di stato. Un approfondimento last minute con informazioni e indicazioni pratiche. Le regole di sicurezza sanitaria. Le quattro fasi del colloquio, dalla discussione dell’elaborato all’esperienza di scuola-lavoro. I consigli per organizzare il ripasso finale e la simulazione dell’orale. E ancora: i chiarimenti sulla valutazione, la lode, l’esito dell’esame e i ricorsi.