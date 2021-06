Pd: ok Direzione a bilancio, avanzo di circa 2 mln** (2)

(Adnkronos) - "Nella sua relazione -si lege nella nota dem- Verini ha ricordato come il bilancio del Pd, primo partito ad avere promosso la certificazione fin dal 2008, si regga essenzialmente su due voci: la raccolta del 2x1000 per oltre sette milioni e i versamenti degli eletti -i parlamentari a livello nazionale- per circa due milioni e trecentomila euro. L’ultimo versamento del 2X1000 ha visto mezzo milione di cittadini contribuenti scegliere il Pd, che si è confermato così il primo partito per numero di sottoscrittori e di entrate. I versamenti legati al tesseramento fanno invece parte delle entrate degli organismi territoriali del partito".

"Il Tesoriere ha anche sottolineato come un finanziamento corretto e trasparente sia necessario per il sostegno ad una politica credibile che goda della fiducia dei cittadini, e come una politica credibile e trasparente meriti sostegno finanziario, per evitare che essa sia prerogativa esclusiva di ceti sociali privilegiati e lobbies non trasparenti. Su questo tutto il Pd è chiamato all’impegno, ha concluso Verini, annunciando anche il lavoro in corso per dotare il partito di un bilancio sociale e di sostenibilità".