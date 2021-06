Olimpiadi: nuoto sincronizzato, Italia qualificata per Tokyo con squadra e duo

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - L'Italia del nuoto sincronizzato prenota il biglietto per il Giappone. La squadra azzurra è prima a Barcellona nella classifica generale con 184.0249 e si qualifica ai Giochi di Tokyo. Un risultato che garantisce il pass olimpico anche al duo femminile. Nel team free le azzurre ottengono 93.2332 punti (27.9000 per l'esecuzione, 37.3332 per l'impressione artistica e 28.000 per le difficoltà). Con l'esercizio tecnico venerdì avevano già guadagnato la prima posizione (90.7917) che hanno brillantemente confermato. Alle loro spalle la Spagna con 182.5206 e la Grecia terza con 175.9000. Si gareggia fino a domenica 13 giugno. A Barcellona ci sono anche le World Series e Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, campioni d'Italia con 89.6667 punti agli assoluti invernali a marzo a Riccione, sono impegnati domenica 13 giugno con il duo mixed free.