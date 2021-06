Milano: Comune e Fondazione Cariplo siglano accordo per potenziare food policy

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - Un protocollo di intesa per potenziare le azioni di food policy a Milano. E' quello siglato oggi dal sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala e dal presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti con l'obiettivo di definire le nuove priorità per il periodo 2021-2030.

"Siamo molto fieri che Fondazione Cariplo abbia confermato la volontà di essere al nostro fianco nelle sfide che riguardano il diritto di tutti i cittadini ad accedere a cibo sano, sicuro, equo e nutriente -afferma Beppe Sala-. Sviluppare politiche e sistemi alimentari sostenibili, a livello economico, sociale e ambientale, è una priorità per Milano, come per tutte le città del mondo". Fondazione Cariplo, in questi anni, si è dimostrata "partner affidabile e compagna di viaggio propositiva, con le competenze giuste per raggiungere questi obiettivi e rendere sempre più operativa l'azione della food policy di Milano".

Avviata nel 2014, con il protocollo d'intesa per lo sviluppo della food policy del Comune di Milano, e rafforzata grazie al Mufpp-Milan urban food policy pact e ai Milan pact awards sostenuti proprio dalla fondazione, la sinergia con Fondazione Cariplo ha portato a importanti iniziative grazie alle quali Milano ha maturato esperienza e autorevolezza in tema alimentare, sia a livello locale e nazionale sia europeo e internazionale.