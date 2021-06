Marocchinate: Bastoni (Lega), 'affermazioni Sala gravi, legittimazione stupri?'

Milano, 11 giu.(Adnkronos) - "Legittimazione stupri? Ritengo estremamente grave quanto scritto da Beppe Sala sul suo profilo Facebook in merito al convegno organizzato dal Municipio 2 di Milano in ricordo delle vittime degli stupri e delle violenze da parte delle truppe marocchine durante la Seconda Guerra Mondiale. Vittime insignite dopo il conflitto di numerose medaglie al valore civile della Repubblica italiana". Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, commenta il post su Facebook del sindaco di Milano, Beppe Sala, sul convegno in programma oggi al Municipio 2, organizzato dall’associazione nazionale "vittime delle marocchinate".

"Che sia ostile a questa iniziativa mi pare evidente - osserva Bastoni- che si attribuisca la discrezionalità di decidere chi possa parlare di questi tragici eventi a seconda della parte politica è sbalorditivo. Si vergogni".