Margherita Leder eletta unica rappresentante italiana in Europa per la blockchain

Nata a Vicenza ventisei anni fa, laureata all’Università Bocconi di Milano, Margherita Leder è stata eletta come unica rappresentante per l’Italia nel board dei “maghi” della blockchain di INATBA (International Association of Trusted Blockchain Applications), organizzazione creata dalla Commissione Europea e composta da oltre 110 imprese e istituzioni per supportare l’Unione Europea nella creazione di un quadro di regole standard e politiche di formazione e sviluppo condivise in materia di tecnologie digitali basate sulla blockchain, nota ormai per le sue proprietà rivoluzionarie nel migliorare e innovare processi in diversi ambiti e settori in cui trova applicazione: dal mondo finanziario e assicurativo, al mondo agrifood, logistico, sanitario, fino alla pubblica amministrazione.

Nonostante la sua giovane età, Margherita ha già fatto molta strada e raggiunto importanti traguardi. Dopo il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza alla Bocconi inizia un percorso all'interno di alcune organizzazioni internazionali, tra cui l’AIESEC, la più grande associazione studentesca al mondo (un network di oltre 100.000 studenti provenienti da più di 2.400 università), e si dedica alla crescita delle relazioni corporate di realtà no-profit partner dell'ONU per l'implementazione dell'Agenda 2030 riuscendo a creare importanti collaborazioni con multinazionali e player tecnologici. Presta anche servizio nell'Ufficio del First Counselor a Ginevra per la missione italiana presso le Nazioni Unite, per il cui contributo riceve una lettera formale di referenze dall'ambasciatore.

La sua curiosità per la tecnologia digitale e il confronto quotidiano con millenials creativi (i cosiddetti “nativi digitali” o “Gen Z”) le hanno permesso di imparare rapidamente termini e tecnicismi che ora è in grado di spiegare a clienti e stakeholder (per esempio come funziona una infrastruttura cloud su Amazon Services, che cosa è un’EC2, l’RDS, o un’infrastruttura ad alta affidabilità per il poadcasting, oppure come fare performare al meglio un sito web). E il suo interesse per le molteplici applicazioni della blockchain e dei distributed ledger (per le quali viene riconosciuto all’Italia un ottimo posizionamento in Europa) le hanno fatto maturare il desiderio di essere partner e promotrice di questo momentum: da qui il suo ingresso e poi la sua elezione, lo scorso 12 aprile, nel board di INATBA.

Astro nascente della diffusione della cultura digitale in Italia, oggi Margherita Leder guida un team di 30 dipendenti con il ruolo di Direttore Operativo in TMP Group, media company internazionale nata nel 2012 e specializzata in comunicazione digital (passata da un fatturato vicino al milione di euro a oltre tre milioni di euro, con un trend di crescita sia dei ricavi, +27%, sia dei clienti, +169%, solo nell’ultimo anno) e, al fianco di altri due manager under-35 che hanno deciso di scommettere sull’innovazione e sul progresso tecnologico come chiave per la ripresa e la crescita, ha lanciato a Milano Hangar21, il più innovativo e completo polo tecnologico per la produzione multimediale in Italia a disposizione di micro e macro influencer, web creator, artisti, musicisti, sportivi e ambassador che qui possono confrontarsi, sperimentare e far emergere talento e creatività dalla produzione di ogni tipo di contenuto digitale, come video, audio ed eventi ibridi. Già definita “la casa dei talenti”, la nuova struttura di circa 1000 metri quadrati inaugurata lo scorso 8 marzo può contare su tecnologie all’avanguardia per la realizzazione di eventi digitali e fisici, sale di registrazione per video e podcast, con annessa regia per lo streaming e la postproduzione, ambienti dedicati a shooting fotografici, un roof di 300 mq per scenografie outdoor.

“Non posso che ritenermi soddisfatta degli obiettivi raggiunti finora e dell’impegno profuso nel divulgare le conquiste e le peculiarità della tecnologia digitale e della blockchain nel mondo perché riconosco quanto questo settore, attraverso modalità e canali innovativi, permetta di esprimere al meglio le proprie qualità personali e professionali. La digitalizzazione è una grande opportunità per favorire l'uguaglianza e le donne sono parte attiva dell’attuale cambiamento tecnologico e culturale. Aumentare la quota di donne nelle professioni STEM - Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica -, così come tutelare la loro libertà di espressione e abilitare la loro indipendenza per un mondo sempre più meritocratico e inclusivo sono tematiche a me molto care e di cui continuerò a farmi portavoce”, dichiara Margherita Leder, COO di TMP Group