M5s: Anzaldi, 'Grillo-Conte in ambasciata Cina per chiarimenti su Covid? Se no è errore'

Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Mi auguro, e spero, che Grillo e Conte siano andati lì a chiedere quello che tutto il mondo chiede, trasparenza sull'origine del Covid". Lo dice il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi a proposito della visita di Beppe Grillo e Giuseppe Conte all'ambasciata cinese per incontrare l'ambasciatore di Pechino a Roma.

"Spero siano andati lì a far ragionare i cinesi per dare la massima collaborazione da parte delle loro autorità a chiarire come è nata questa maledetta pandemia -aggiunge Anzaldi all'Adnkronos-. Non è una questione politica, è tutta la comunità scientifica mondiale che lamenta la mancata collaborazione della Cina".

Anzaldi conclude: "Se Grillo e Conte sono andati a fare questo fanno bene, diventeranno degli eroi nel mondo intero. Se non sono andati a fare questo, hanno sicuramente fatto un errore".