Lombardia: Moratti e Sertori a Sondrio, 'oltre 120 mln per ospedali del territorio' (2)

(Adnkronos) - La vicepresidente Moratti, tra gli interventi già finanziati, realizzati e in corso di realizzazione, ha ricordato:

- Sondalo: 14 nuovi posti letto di terapia intensiva (ex blocco chirurgia), ampliamento di 2 posti letto in rianimazione, 10 nuovi posti letto di terapia intensiva (chirurgia toracica padiglione IV), ampliamento camere a pressione negativa per infettivi (10 posti). "Tutti questi interventi che cubano circa 3 milioni di euro - ha spiegato - consentiranno il potenziamento delle attività chirurgiche, anche in considerazione dell'imminente ripristino dell'assetto pre-Covid con le 3 alte specialità (chirurgia vascolare, chirurgia toracica e neurochirurgia) che verranno riportate nel Presidio entro fine luglio. Qui a breve saranno avviati pure i lavori (in corso di progettazione) di adeguamento antincendio per complessivi 7 milioni di euro";

- Sondrio: sostituzione dell'acceleratore lineare finalizzato al potenziamento dell'area oncologica;

- Chiavenna: adeguamento dell'impianto antincendio finanziato nel 2019;

- Morbegno: nell'ultimo decennio sono stati stanziati circa 10 milioni di euro, a conferma del presidio e delle attività che vi si svolgono.