G7: protesta giovani ambientalisti fuori dal media center di Falmouth

Falmouth, 11 giu. (Adnkronos) - Protesta di un gruppo di giovani ambientalisti fuori dal media center di Falmouth, dove i media, arrivati da tutto il mondo, stanno seguendo i lavori del G7. 'Armati' di cartelli in cui chiedono maggiore attenzione per il pianeta, i manifestanti si sono raccolti alle porte del media center al grido di 'liar, liar, earth is on fire' -bugiardi, bugiardi, la terra è in fiamme- attirando l'attenzione di cameraman e fotografi. Ora i giovani manifestanti si sono raccolti in un corteo pacifico che sta muovendo sulle strade principali di Falmouth.