G7: Draghi, 'politica bilancio prudente barriera a politiche restrittive banche centrali'

Falmouth, 11 giu. (dall'inviata Ileana Sciarra) (Adnkronos) - La crescita economica è oggi il modo migliore per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso della prima sessione di lavoro del G7, in Cornovaglia. Il presidente del Consiglio ha rimarcato come sia necessario mantenere un quadro di politica di bilancio prudente nel lungo periodo, per rassicurare gli investitori e evitare politiche restrittive da parte delle banche centrali.