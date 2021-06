G7: Draghi, 'ora più investimenti e meno forme di sussidio'

Falmouth, 11 giu. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Questo è un buon periodo per l’economia mondiale. La ripresa ha avuto un forte picco e le politiche attuate durante la fase più acuta della pandemia su sono mostrate corrette. Ci siamo concentrati su misure di sostegno rivolte alle imprese e alle persone. Ora ci stiamo orientando sempre di più sulla spesa per gli investimenti e meno su forme di sussidio". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo alla prima sessione di lavoro del G7, a Carbis Bay, in Cornovaglia, sul tema della ripresa economica.