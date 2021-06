Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui inizia il G7, con Mario Draghi che rafforza la cooperazione transatlantica e si pone come interlocutore di primo livello di Biden per tutta la Ue, non possono esserci spazi per ambiguità con Cina e Russia". Lo scrive su twitter Enrico Borghi della segreteria Pd.