Fi: Salini, 'in Lombardia il primo grande evento dopo le riaperture'

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - Una tre giorni di incontri e dibattiti con ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, sotto la bandiera di Forza Italia. Si intitolerà 'Italia, ci siamo' e si svolgerà da venerdì 18 a domenica 20 giugno, presso il Grand Hotel Presolana, in via Santuario n. 35, a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.

All’evento, organizzato dal coordinamento di Fi Lombardia, saranno presenti circa 150 esponenti di Forza Italia, tra ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. A concludere l’evento sarà il presidente, Silvio Berlusconi.