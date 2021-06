Falmouth, 11 giu. (Adnkronos) - "Vicino nella passione di milioni di italiani per la nostra Nazionale, tutto il mio sostegno alle maglie azzurre guidate dal ct Roberto Mancini per gli Europei di calcio che avranno inizio stasera". Così Mario Draghi a margine dei lavori del G7 in Cornovaglia.