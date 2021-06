Covid: in Lombardia 270 nuovi casi (0,7%), continuano a calare i ricoverati**

Milano, 11 giu.(Adnkronos) - In Lombardia sono 270 i nuovi casi positivi registati nelle ultime 24 ore (0,7%). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti e in provincia di Cremona non si registrano nuovi positivi. Questi i principali dati contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione Lombardia.

I tamponi effettuati sono stati 35.978, dei quali 19.417 molecolari e 16.561 antigenici; il totale arriva a quota 11.030.822. I pazienti guariti/dimessi ammontano in tutto a 786.849 (+729), di cui 1.999 dimessi e 784.850 guariti. I pazienti in terapia intensiva sono 122 (-8), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 660 (-61). Cinque i decessi, per un totale complessivo di 33.707.