Milano, 11 giu. - (Adnkronos) - "E’ molto importante costruire un nuovo stadio, una struttura innovativa per il club. Per fornire un’esperienza di livello ai tifosi. Senza, rimarremmo indietro rispetto agli altri club che hanno già fornito una struttura migliore per i tifosi". Così il presidente dell'Inter Steven Zhang nel corso di un'intervista a Sky Sport.