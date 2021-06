Calcio: Zhang, 'Lukaku speciale, ha avuto ragione Conte a insistere per prenderlo'

Milano, 11 giu. - (Adnkronos) - "Tutti i giocatori sono importanti, anche coloro che stanno fuori dal campo. Certo Lukaku è speciale, non solo come giocatore che segna tanto, ma come persona, ha un cuore grande, è amichevole con tutti, affettuoso, educato, dimostra sempre rispetto per tutti. E' raro vedere qualcuno con un cuore così grande". Il presidente dell'Inter Steven Zhang esalta l'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku nel corso di un'intervista a Sky Sport. "Ricordo che due anni fa Conte lo ha chiesto con insistenza ed ha avuto ragione a farci fare questo investimento economico, era il giocatore giusto”, aggiunge Zhang.