Banche: Padoan, 'istituti gestiscono meglio Npl, mercato attrezzato per nuove ondate'

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - "Il significativo miglioramento della qualità dell’attivo delle banche italiane, perseguito negli ultimi anni, consentirà al sistema creditizio di affrontare lo scenario postpandemia da una posizione di forza". Lo ha detto Pier Carlo Padoan, Presidente di UniCredit alla presentazione dell'Osservatorio Eurispes su banca, finanza e assicurazioni.

"Inoltre, le banche, rispetto al passato -ha detto- hanno imparato a gestire meglio i grandi stock di Npe e il mercato stesso appare maggiormente attrezzato a gestire nuove ondate di crediti in sofferenza forte di una profondità mancante in passato".

Per affrontare "in maniera efficace l’aumento prospettico dei volumi di crediti deteriorati, le banche dovranno essere sempre più in grado di identificare precocemente i segnali di deterioramento del credito e i clienti/settori più rischiosi e ottimizzare il valore di recupero scegliendo, di volta in volta, la strategia più appropriata".