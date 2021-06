Transizione ecologica, 12 mln da Fondazione Cariplo-Regione Lombardia

MILANO (ITALPRESS) - Nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto nel gennaio 2021 tra la Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per sostenere azioni congiunte nel campo della sostenibilità ambientale sono stati stanziati 12 milioni di euro per la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Destinatari sono quattro progetti selezionati attraverso la Call for ideas "Strategia clima", lanciata da Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto "F2C- Fondazione Cariplo per il Clima", che vedono il coinvolgimento di ben 24 enti locali: amministrazioni comunali, parchi, fondazioni e associazioni del territorio. Il supporto di Fondazione Cariplo consiste sia in un servizio di Assistenza Tecnica, del valore di circa 200 mila euro, per la definizione di una Strategia di Transizione Climatica di ogni territorio coinvolto che in un contributo di ulteriori 4,8 milioni di euro per la realizzazione di alcuni interventi previsti dall'implementazione della Strategia. Verranno quindi realizzati interventi di adattamento, come azioni di forestazione urbana, depavimentazione dei suoli, Nature Based Solutions ecc.) e mitigazione (ad es. efficientamento energetico di edifici, realizzazione di comunità energetiche promozione della mobilità sostenibile), ma è anche prevista la revisione degli strumenti urbanistici, il capacity building dei tecnici comunali, il coinvolgimento della cittadinanza, il monitoraggio climatico. A questo risultato Regione Lombardia contribuirà mettendo a disposizione ulteriori 4 milioni di euro per cofinanziare gli interventi di depavimentazione, rinverdimento di aree pubbliche, forestazione urbana. "Per realizzare davvero la transizione ecologica abbiamo bisogno di implementare nuove strategie di adattamento e mitigazione climatica, sviluppare competenze e ingaggiare le comunità. Per questo la Fondazione Cariplo sostiene i territori attraverso un supporto tecnico e un impegno economico che valorizza la creazione di alleanze tra amministrazioni locali, organizzazioni, imprese e reti di comunità - dichiara il Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti - L'effetto moltiplicatore generato dai contributi messi in campo da Fondazione Cariplo a cui si sono aggiunti quelli stanziati da Regione Lombardia, nell'ambito dell'Accordo tra le due istituzioni sui temi ambientali e climatici, sta mobilitando investimenti pari a oltre 25 milioni di euro". "L'accordo tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo sta dando risultati concreti - afferma l'assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo -. Grazie ai contributi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che ammontano a 12 milioni di euro è stato possibile movimentare investimenti pari a 25 milioni di euro. A conferma dell'importanza del coinvolgimento di soggetti con i quali è possibile stringere alleanze strategiche e sviluppare iniziative a favore della sostenibilità. Le sfide che oggi dobbiamo affrontare sono la transizione dei sistemi economici verso la neutralità carbonica attraverso l'efficienza energetica, l'economia circolare, le fonti rinnovabili ma anche attraverso un nuovo modello di uso del suolo, che preveda una maggiore penetrazione delle acque meteoriche e una maggiore presenza arborea anche nelle are urbane, quali condizioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici a livello locale. Regione Lombardia vuole accompagnare questa transizione, prioritaria per il nostro Paese, al fianco delle imprese e delle istituzioni e dei cittadini". (ITALPRESS). pc/com 10-Giu-21 12:30