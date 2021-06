“Ripartire in Digitale”: al via il nuovo ciclo di webinar di SACE e Promos

Sostenere le imprese italiane che vogliono approfondire le opportunità di business e i processi digitali a supporto dell’export in mercati strategici per il Made in Italy. È questo l’obiettivo di “Ripartire in digitale”, il nuovo ciclo di webinar organizzato da SACE Education e Promos Italia, in collaborazione con Assocamerestero.

Con questa iniziativa SACE, nell’ambito del programma di SACE Education, continua a fornire percorsi formativi innovativi con l’obiettivo di creare competenze e conoscenze necessarie alle aziende per mettere a punto efficaci strategie di ingresso e penetrazione nei mercati di destinazione e sfruttare al meglio le opportunità derivanti dall’export digitale.

Promos Italia, invece, in linea con le politiche del sistema camerale in tema di innovazione e digitalizzazione, grazie a questa iniziativa offre alle imprese dei territori delle camere socie l’occasione di approfondire le opportunità di business in alcuni mercati strategici internazionali e la possibilità di comprendere le potenzialità offerte dagli strumenti digitali anche in ottica export.

Un ciclo di cinque incontri in cui saranno affrontati il quadro macro-economico del Paese, le opportunità di business per le imprese italiane e lo scenario digitale che, oggi più che mai, garantisce nuove modalità di accesso ai mercati.

Il primo appuntamento sarà focalizzato sul Giappone (16 giugno), per poi proseguire con la Russia (24 giugno), gli Emirati Arabi Uniti (14 settembre), il Canada (21 settembre) e infine il Sudafrica (12 ottobre).

‘’Insieme alla spinta green, la trasformazione digitale rappresenta per le nostre imprese la leva su cui puntare per far ripartire il Made in Italy nel mondo. Ad oggi solo il 10% delle PMI italiane vende online, rispetto al 18% della media europea. Occorre recuperare i ritardi accumulati rispetto ai nostri peers europei e con questa iniziativa – ha dichiarato Mariangela Siciliano, Head of Education di Sace - SACE conferma il suo impegno a supporto delle PMI per accompagnarle in percorsi di crescita internazionale puntando sulle opportunità offerte dall’export digitale’’.

“Dall’ultima indagine di Promos Italia è emerso che quasi il 70% delle imprese intende aumentare le vendite all’estero tramite piattaforme online – spiega Alessandro Gelli, Direttore di Promos Italia - Questo testimonia che sempre più imprenditrici ed imprenditori hanno compreso l’importanza del digitale per intraprendere con successo i loro processi di internazionalizzazione. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa che permette sia di conoscere le peculiarità dei mercati più interessanti per il Made in Italy sia di identificare gli strumenti digitali più adatti per fare business in questi paesi”.

“Saper sfruttare le potenzialità offerte dal digitale è oggi un presupposto fondamentale per poter essere competitivi sui mercati internazionali e la crisi dell’ultimo anno ce l’ha dimostrato. – dichiara Domenico Mauriello, Segretario Generale di Assocamerestero – Collaboriamo con molto piacere a questa iniziativa insieme con le Camere di Commercio Italiane all’Estero che, per la loro natura imprenditoriale, rappresentano per le imprese un partner sul territorio estero capace di accompagnarle in tutti gli step del lancio e del corretto posizionamento sul digitale e di fornire l’assistenza necessaria anche per monitorare e supportare i risultati che raggiungono on line”.

Promos Italia è l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e la valorizzazione del territorio. È partecipata dalle camere di commercio di Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pisa, Pordenone - Udine, Ravenna, Salerno, Umbria, da Unioncamere, Unioncamere Lombardia e Unioncamere Emilia-Romagna.

Sace Education è l’hub formativo che si è recentemente rafforzato anche in risposta alle esigenze legate alla nuova operatività di SACE - oltre alla tradizionale attività di Export Credit Agency (ECA) nazionale - in virtù del mandato conferitole dal Governo con il Decreto Semplificazioni per la gestione delle Garanzie a supporto del Green New Deal e con il Decreto Liquidità per le misure anti-crisi come Garanzia Italia. Con il rafforzamento della sua offerta formativa SACE conferma la sua mission a supporto della crescita del Sistema Paese, offrendo un accompagnamento a 360° rivolto non solo al mondo delle imprese e dei professionisti, ma anche alle future generazioni che sono chiamate a raccogliere le sfide attuali e disegnare un nuovo modo di fare impresa potendo contare su strumenti e soluzioni di carattere finanziario e assicurativo.

Assocamerestero è l’Associazione delle 81 Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) e Unioncamere. Le CCIE sono Associazioni private, estere e di mercato costituite da imprenditori e professionisti italiani e stranieri, riconosciute dal Governo italiano e radicate nei Paesi a maggiore presenza italiana nel mondo. Tramite 160 uffici distribuiti in 58 mercati, il network camerale estero svolge azioni strategiche a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, della promozione del Made in Italy e della valorizzazione della business community italiana nel mondo.