Premio Strega: Fico, 'lettura è fondamentale, la cultura deve essere il faro del nostro Paese'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Teniamo molto al premio Strega Giovani, è un premio prestigioso perché crediamo che la lettura sia fondamentale. E crediamo che la cultura deve essere il faro del nostro Paese, è ciò che ci deve muovere". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in collegamento da Roma, proclamando il vincitore del premio Strega Giovani, che quest'anno è andato a 'Il pane perduto' di Edith Bruck (La nave di Teseo) con 65 voti. Premio Strega che, per la prima volta, seleziona la Cinquina a Benevento, presso il Teatro Romano, per la festa dei 75 anni del riconoscimento letterario.

La terza carica dello Stato ha poi aggiunto di "essere cresciuto con tanti libri, uno che ricordo e che ho letto in varie notti, è 'L'insostenibile leggerezza dell'essere' di Milan Kundera. Ho amato 'Il Giocatore' di Dostoevskij' e prima ancora 'Il vecchio e il mare' e 'Ventimila leghe sotto i mari'. La lettura sicuramente ha segnato i percorsi della mia vita, è fondamentale come tutte le cose che hanno bisogno di impegno e di disciplina".