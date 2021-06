Pd: domani delegazione dem a commemorazione Berlinguer

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Domani, venerdi 11 giugno alle 10.15 presso il Cimitero Flaminio Via Flaminia Km 14,400 si svolgerà una breve cerimonia con la deposizione di una corona di fiori per ricordare il 37mo dalla scomparsa di Enrico Berlinguer. Si legge in una nota.

Il Pd sarà presente con una delegazione composta da: Giuseppe Provenzano vicesegretario , Cecilia D'Elia responsabile delle Politiche della parità, Eugenio Marino vice responsabile dell'Organizzazione per il Sud, Roberto Morassut vice Capogruppo PD alla Camera dei Deputati.