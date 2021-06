Musica: De Gregori, nuove date al tour estivo 'De Gregori & band live – the greatest hits'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Si aggiungono nuove date al 'De Gregori & band live – greatest hits', che quest’estate vedrà de Gegori protagonista sui palchi per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Queste le date del tour 'De Gregori & band live - greatest hits' (prodotto e organizzato da Friends&Partners con Caravan): 9 luglio - anfiteatro dell’anima - Cervere (Cuneo) (recupero del 6 luglio 2020); 10 luglio - anfiteatro il Vittoriale - Gardone Riviera (Brescia) (recupero dell’11 luglio 2020); 12 luglio - piazza Duomo - Pistoia (recupero del 13 luglio 2020); 13 luglio - Castello Sforzesco - Vigevano (Pavia); 16 luglio - Castello di Lombardia (Enna); 17 luglio -Teatro Antico - Taormina (Messina); 18 luglio - piazza stazione - Bagheria (Palermo); 20 luglio - Parco naturale Lama Balice - Bitonto (Bari) (recupero del concerto previsto il 15 luglio 2020 alla banchina San Domenico di Molfetta.

Ed ancora: 23 luglio sarà piazza Trento Trieste - Ferrara; 24 luglio - Sequoie Music Park - Bologna - nuova data; 30 luglio - Piazza Duomo – Trento - nuova data; 31 luglio - anfiteatro il Vittoriale - Gardone riviera (Brescia) - nuova data; 1 agosto - Parco delle rose - Grado (Gorizia); 5 agosto - Teatro al Castello - Roccella Jonica (Reggio Calabria) - nuova data; 8 agosto - piazza Libertini - Lecce (recupero del 9 agosto 2020); 11 agosto – Parco Centrale - Follonica (Grosseto) - nuova data; 13 agosto - Villa Bertelli - Forte dei Marmi (Lucca) (recupero del 13 agosto 2020); 20 agosto - arena della regina - cattolica (Rimini); 21 agosto - Sferisterio - Macerata (recupero del 12 agosto 2020); 3 settembre - Palazzo Te - Mantova per Mantova live estate (recupero del 18 giugno 2021 e del 20 giugno 2020); 9 settembre - piazza dei Cavalieri - Pisa 10 settembre - piazza dei signori - Vicenza. Il concerto previsto il 24 luglio 2021 in Piazza Garibaldi a Cervia (recupero del 25 luglio 2020) è stato annullato a causa della capienza insufficiente del luogo alla luce delle nuove norme per il contenimento della pandemia.