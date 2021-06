Mobilità: Ceo Jojob, 'occasione straordinaria fondo 50mln Mims per tratta casa-lavoro' (2)

(Adnkronos) - "Il carpooling in sicurezza - sottolinea Albertengo- è uno strumento straordinario per le aziende: si realizza con facilità perché si basa su infrastrutture già esistenti come le auto private dei dipendenti e permette di risparmiare denaro, ridurre le emissioni e il rischio di contagio rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici".

E in questa fase pandemica, affinché il Carpooling sia davvero in sicurezza, Jojob però suggerisce un equipaggio di massimo due persone, sedute una davanti ed una dietro e dotate di mascherine, con l’invito a viaggiare con i finestrini abbassati, ad igienizzare con regolarità l’abitacolo e ad utilizzare le portiere alternate, per una maggiore sicurezza anche nel momento di salita e discesa. Inoltre, dai dati di chi utilizza il carpooling emerge come nel 70% dei casi gli equipaggi su Jojob siano già stabili: il contatto è quindi limitato sempre alle stesse persone, le stesse con cui magari si condivide poi l’ufficio.