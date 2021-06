Marina: 'Coraggio Italia', eccellenza a livello internazionale

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Oggi 10 giugno ricorre l'anniversario dell'impresa di Premuda, avvenuta nella Prima guerra mondiale, giornata in cui viene celebrata la Festa della Marina militare italiana nel 160 anniversario dalla sua nascita. 'Coraggio Italia', consapevole dell'alto valore strategico, militare e sociale, e dell'eccellenza che la Marina militare rappresenta a livello internazionale, rivolge al capo di stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, ed a tutte le donne e gli uomini, ai comandanti, agli ufficiali, ai sottufficiali, ai marinai, al personale tecnico di terra e di mare, ovunque svolgano la loro quotidiana missione, un riverente saluto con l'auspicio di continuare a rappresentare con onore ed orgoglio in tutto il Mondo la Marina militare e l'intera Nazione". Lo affermano i deputati Maria Teresa Baldini e Matteo Dall'Osso.

"Un Forza Armata -aggiungono- che non ha dimenticato le sue origini e la sua capacità unica di poter operare per lungo tempo, in maniera indipendente, nei mari del mondo. Una Marina che sarà sempre più integrata in una dimensione marittima nella quale si giocheranno le partite del terzo millennio".