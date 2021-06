Libri: dal 14 al 17 giugno l'edizione online del Bologna Children’s Book Fair (6)

(Adnkronos) - L’Illustrators Survival Corner è lo spazio di BCBF dedicato alla professione dell’illustratore, pensato per i tanti artisti – soprattutto i più giovani – che ogni anno animano la fiera alla ricerca di nuove collaborazioni e opportunità professionali e per mostrare agli editori i loro portfolio. Un progetto che si è esteso in edizioni parallele di successo a Shanghai (alla China Shanghai International Children’s Book Fair, co-organizzata da BCBF) e a Mosca (alla Moscow International Book Fair, nella cornice del programma professionale sull’editoria per ragazzi organizzato da BCBF) e che è stato in questi mesi protagonista anche di molte attività di Open Up – The BCBF Skill Box, la nuova area di appuntamenti digitali di BCBF attiva tutto l’anno.

Già sperimentato, quindi, sul palcoscenico virtuale, il Corner - in collaborazione con Mimaster Illustrazione e all’interno della cornice di Aldus Up, il network delle fiere del libro europee - propone la 24H Portfolio Review Marathon e gli incontri Ask Me Anything, condotti da esperti e pensati per giovani illustratori e i loro dubbi e incertezze nel momento in cui scelgono di intraprendere la carriera di illustratore professionista.Un luogo di riferimento dove gli illustratori possono condividere esperienze, approfondire le proprie competenze e trovare soluzioni pratiche ai problemi del mestiere dialogando con esperti internazionali.

Ma, nel contesto del Corner, torna anche l’ormai tradizionale Illustrators Wall, divenuto uno dei luoghi del cuore di Bologna Children’s Book Fair, ora per il secondo anno in versione digitale: le opere degli oltre 900 partecipanti che hanno aderito, provenienti da 72 Paesi del mondo, rimarranno liberamente fruibili online fino al 31 agosto 2021.