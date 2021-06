Libri: dal 14 al 17 giugno l'edizione online del Bologna Children’s Book Fair (5)

(Adnkronos) - Una delle pietre miliari di BCBF, l’Illustrators Café, offre un programma virtuale che include i più attesi appuntamenti fieristici nel campo dell’illustrazione: l'annuncio del vincitore dell’11° Premio Internazionale di Illustrazione organizzato da Fundación SM e BCBF e una conversazione con Sarah Mazzetti, vincitrice dell’edizione 2020; un incontro con la vincitrice dell’H.C. Andersen Award Albertine; un incontro con la giuria della Mostra Illustratori 2021; la presentazione della visual identity BCBF 2021 con il graphic designer Beppe Chia e l’illustratore autore di questa edizione dell’identità visiva Jean Mallard.

L’Authors Café offre solitamente un mix di incontri internazionali e nazionali, come presentazioni di libri e conversazioni con gli autori finalisti del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Quest’anno il programma include, tra gli altri eventi, una overview sui trend internazionali e sui migliori titoli pubblicati lo scorso anno, un incontro con Marino Sinibaldi, giornalista e presidente del Centro per il Libro e la Lettura e un focus sul comics come strumento educativo per il mondo della scuola.

Il Translators Café approda sul palcoscenico virtuale con un forum internazionale sullo stato della traduzione dei libri per bambini, nell’ambito di Aldus Up, l’annuncio dei vincitori del premio In Altre Parole (dedicato alla traduzione da e in arabo, in onore di Sharjah Guest of Honor), un focus sulla traduzione dei fumetti e uno sulla traduzione della letteratura per l’infanzia russa.