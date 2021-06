Europei: Letizia Moratti, 'forte incoraggiamento ai giocatori 'lombardi', tifosi rispettino distanze'

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - "Un grande in bocca al lupo alla nostra Nazionale di calcio che domani sera farà il suo esordio agli Europei #Euro2021 contro la Turchia. Un forte incoraggiamento in particolare ai calciatori "lombardi" #FrancescoAcerbi, #AlessandroBastoni, #AndreaBelotti, #ManuelLocatelli e #MatteoPessina". Così il vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti su Facebook.

"Saremo idealmente con loro e con tutti gli azzurri guidati dal ct #RobertoMancini. Speriamo in una bella serata da vivere in serenità. Auspico che tutti i tifosi si comportino responsabilmente e con senso civico osservando distanziamenti e norme di igiene nelle piazze delle nostre città. Comportarsi secondo coscienza giova a se stessi, agli altri e ai numerosi operatori di ristoranti e esercizi pubblici che tanto sono stati penalizzati in questo anno e mezzo di lotta al Covid. Vinciamo tutti insieme! Forza azzurri!".