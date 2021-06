Enel X, Leonardo Do Brasil e Tim per il futuro delle smart city

Firmato presso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia un Memorandum of Understanding fra Enel X Brasile, Leonardo do Brasil e TIM Brasile. Con esso le tre società si impegnano ad offrire soluzioni congiunte per un modello integrato di città “Smart, Intelligent, Safe and Resilient” e hanno già individuato alcuni municipi su cui sviluppare i servizi “e-city, e-home, e-mobility, e-industry” nonché finanziari digitali, rafforzando la protezione e la sicurezza locale.

Il Presidente della Camera di Commercio di San Paolo Graziano Messana si è dichiarato entusiasta: “È il meglio che l’Italia può esprimere, tre eccellenze unite fuori dai nostri confini per applicare le rispettive tecnologie a servizio di centri urbani e nel rispetto di criteri di sostenibilità. Chi pensa al Brasile come un Paese ancora arretrato credo debba prendere atto che invece è terreno fertile per questo tipo di esperienze”.

Protagonista l’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Francesco Azzarello, che si è dichiarato molto soddisfatto di avere organizzato e promosso questo importante momento, impreziosito dalla presenza dei Ministri della Scienza e Tecnologia e Vice Ministro della Comunicazione, oltre ai rispettivi vertici delle tre aziende Nicola Cotugno, Francesco Moliterni e Pietro Labriola che armonicamente e sinergicamente hanno lavorato sul progetto.