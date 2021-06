Diritti tv: Lega A, deliberata modifica inviti a offrire per Coppa Italia dopo cambio format

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - L'Assemblea di Lega Serie A, svoltasi oggi in collegamento video, ha deliberato all'unanimità (19 voti favorevoli su 19 aventi diritto) la modifica degli inviti ad offrire sul territorio internazionale della Coppa Italia (triennio 21-24) per recepire il recente cambio di format del torneo. Sempre all'unanimità le Società hanno approvato i rimanenti pacchetti per il territorio estero della Coppa Italia e i Pacchetti In-Flight e In-Ship.