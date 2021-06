Cybersecurity: bozza dl, 'Agenzia potrà avvalersi di esperti, massimo 50'**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - L'Agenzia per la cybersecurity avrà "la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità (...) proveniente da pubbliche amministrazioni con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala". Si legge nella bozza del decreto.