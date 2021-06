Calcio: Hard Rock Cafe celebra 50° anniversario annunciando partnership con Messi (4)

(Adnkronos) - Nel Cafe di Roma i Country Burger a 0,71 centesimi saranno disponibili dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00; sarà allestito un angolo photocall con la torta celebrativa del 50esimo; sono previste decorazioni a tema all’interno e luci in “neon pink” sulla facciata. Alle 20.30 il Dj set con Cristiano Colaizzi per rivivere i classici degli anni 70 e non solo.

Nel Cafe di Venezia dalle 11.30 alle 12.40 saranno offerti 50 Country Burger in 50 minuti (previa prenotazione con conferma di disponibilità via mail) e dalle 17.50 alle 18.40 si replica con altri 50 burger nello special Happy Hour che prevede anche il 50% di sconto sui cocktail. Durante tutta la giornata i clienti che decideranno di pranzare o cenare al Cafe riceveranno una fetta di torta. E poi, Dj set con Christian Effe per 50 minuti di musica, con le 50 migliori hit degli ultimi 50 anni.

Dal 14 giugno in tutti Rock Shop all’interno dei Cafe e nei Rock Shop Rialto (Venezia) e Vaticano (Roma) sarà possibile acquistare il nuovo merchandising targato Leo Messi.