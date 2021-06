Calcio: Chiellini, 'siamo pronti per partire alla grande, arriviamo nelle migliori condizioni'

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - "Penso che siamo pronti per partire alla grande, ci siamo preparati nel miglior modo possibile. La risposta la darà il campo ma arriviamo nelle migliori condizioni possibili". Così il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio europeo contro la Turchia. "Arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli che ci saranno in un torneo così. Ci sarà equilibrio, sarà difficile ma siamo pronti", aggiunge Chiellini.