Bce: Lagarde, 'economia accelera, inflazione sotto target, no irrigidimento politiche'

Roma, 10 giu. -(Adnkronos) - "Gli ultimi dati mostrano una dinamismo" nell'andamento dell'economia dell'Eurozona per la quale "ci aspettiamo una accelerazione nel secondo semestre grazie alla ripresa dei consumi, a una forte domanda globale e a una politica monetaria accomodante", elemento che resta cruciale per una crescita sulla quale "resta l'incertezza". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa dopo la rinione del Consiglio Direttivo. Sul fronte inflazione la stima dell'Eurotower è di un "ulteriore aumento nel secondo semestre" dopo quello registrato negli ultimi mesi prima di un calo: "in ogni caso nell'orizzonte considerato l'inflazione resterà sotto il nostro target", aggiunge la Lagarde, che sul fronte delle politiche stima come "un 'irrigidimento sarebbe prematuro e comporterebbe rischi".