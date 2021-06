Banche: Orsini (Confindustria), 'abbiamo bisogno di aggregazioni e di tre poli'

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di banche forti e di tre poli, non possiamo pensare a due poli. Abbiamo bisogno di aggregazioni e di credito in un momento come quello di oggi". Lo dice Emanuele Orsini, vicepresidente per il Credito, la finanza e il fisco di Confindustria, durante un evento organizzato da Banca Akros a cui ha preso parte anche Giuseppe Castagna, il ceo di Banco Bpm.

"Bisogna avere attenzione ai territori e considerare che dietro le imprese ci sono persone che lavorano. Penso che Banco Bpm - sottolinea - possa dare forza al terzo polo: io me lo auguro, abbiamo bisogno di avere un sistema bancario vicino a noi, forte, che ci accompagni nei nostri investimenti".