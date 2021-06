Roma: Salvini, 'obiettivo è convincere cittadini e vincere a primo turno'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "L'obiettivo del centrodestra, molto umile, molto concreto, molto pragmatico su Roma è vincere al primo turno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio radio. "Risparmiare ai romani quindici giorni supplementari nella seconda metà di ottobre -ha aggiunto il leader del Caroccio- convincere la maggioranza dei cittadini, da Settecamini a Ponte Milvio, che l'idea di città che abbiamo in testa sia quella giusta. E quindi non arrivare al 40, al 42, al 44 per cento, vincere al primo turno".