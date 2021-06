Roma: Finocchiaro e Zanda in collegio garanti primarie centrosinistra

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il Comitato Promotore per le primarie del centrosinistra per la candidatura a Sindaco/a di Roma ha nominato il Collegio dei Garanti composto da: Anna Finocchiaro, Andrea Manzella, Cesare Salvi, Grazia Volo e Luigi Zanda". Si legge in una nota la coalizione di centrosinistra.

"Abbiamo scelto personalità di comprovata autonomia, autorevolezza ed esperienza, che ringraziamo per la disponibilità e il contributo che offriranno per rendere il 20 giugno le elettrici e gli elettori del centrosinistra protagonisti nella scelta della squadra che guiderà la rinascita della Capitale. Il Collegio nominerà al proprio interno un Presidente e garantirà il pieno rispetto delle regole della democrazia esercitando le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento".