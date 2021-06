Rai: Mimmo Lucano, 'stop fiction su Riace? Non escludo c'entri la 'Ndrangheta'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Non escludo che la 'Ndrangheta abbia potuto avere un ruolo nello stop alla messa in onda della Fiction dedicata a Riace". Intervistato da Klaus Davi per il web talk "KlausCondicio" Mimmo Lucano, candidato nelle liste di De Magistris, parla così della fiction su Riace 'Tutto il mondo è paese', con Beppe Fiorello nel ruolo di Lucano, che fu prodotta dalla Rai più di tre anni fa e la cui prima messa in onda era prevista per febbraio 2018, ma poi, dopo ulteriori slittamenti, non andò mai in onda.