L'OMS ha coniato l’espressione "Pandemic Fatigue" per indicare lo stress da pandemia che può includere disturbi psicosomatici di lieve o grave entità come stanchezza, paura o dispercezione del pericolo, irrequietezza, insonnia, perdita di appetito, passività e sbalzi d’umore... L’UNICEF si è soffermata sull’impatto di questo stress sui più piccoli, confermando che “almeno un bambino e un ragazzo su sette ha vissuto sotto misure di permanenza a casa per la maggior parte dell’anno che hanno causato loro stati di ansia, depressione e isolamento”.

La chiusura delle scuole e di tutte le attività sportive – misure necessarie per limitare i contagi – ha negato ai nostri figli non solo preziose opportunità di svago, di allenamento fisico e di apprendimento, con ripercussioni anche sul benessere fisico e psicologico, ma anche la dimensione sociale e la possibilità di interiorizzare valori fondamentali quali il rispetto delle regole e delle persone, la collaborazione, l’inclusione sociale.

In questo scenario, i campi estivi possono giocare un ruolo cruciale per il recupero psicofisico di bambini e adolescenti. Tra l’altro, fino al 30 giugno sul sito dell’Inps è attivo il servizio per chiedere il nuovo bonus centri estivi, baby sitter e servizi integrativi per l’infanzia, a cui si può accedere solo per figli al di sotto dei 14 anni.

“L'estate può diventare l’occasione per recuperare il tempo perduto – spiega Giulia Pettinau, fondatrice di Orangogo, primo motore di ricerca e mappatura degli sport in Italia e maggior player nazionale nel settore – e restituire ai nostri figli la spensieratezza negata per troppi mesi, con un'esperienza di valore per ritrovare serenità, fiducia nei confronti degli altri e, soprattutto, nel futuro. Ora più che mai, siamo orgogliosi di poter supportare famiglie e associazioni sportive con la nostra piattaforma”.

La PIATTAFORMA ORANGOGO porta la firma dell’impresa torinese a vocazione sociale Sport Grand Tour, la cui mission è “aiutare le persone a scoprire il proprio talento” attraverso la promozione della pratica sportiva come fattore d’integrazione sociale e di sviluppo economico, in un settore che incide per l’1,6% del PIL italiano. Una mappa online alla quale hanno aderito, a tre anni dall’ingresso sul mercato, oltre 22.500 tra associazioni e società sportive da tutta Italia in più di 1.500 comuni, posizionandola così come il maggior player nazionale nel settore.

Anche quest’anno Orangogo ha realizzato la mappatura di tutti i campi estivi italiani e non solo, per consentire a mamme e papà di trovare – in pochi click – tutti i dettagli su turni, orari, prezzi e disponibilità, e di scegliere la soluzione più adatta al proprio bambino, con la possibilità di prenotare e pagare direttamente online.

Dai campi multi-sport alla meditazione, dallo studio delle lingue al coding, passando per l’arte, la musica, il rispetto dell’ambiente e con un'attenzione particolare alle disabilità: una ricerca personalizzabile, filtrando in base alla geolocalizzazione dei campi, mare e montagna, città o natura, con schede dettagliate che riportano tutte le informazioni relative alla sicurezza e anche, ad esempio, a pasti, materiali, attività in programma e istruzioni riguardanti esigenze specifiche, a partire dalla celiachia. Info su: www.orangogo.it

Grazie alla mappatura e all’attività sui centri estivi, Orangogo ha anche avviato una partnership con Decathlon Club per la fornitura alle società sportive di kit personalizzati con il proprio logo (sacca zaino, t-shirt, cappellino, borraccia in alluminio). La collaborazione è svolta grazie alla visione comune delle due aziende che credono - ancor di più oggi dopo la pandemia - nella necessità di rendere lo sport accessibile a più persone possibili, dando la possibilità a chiunque, che sia un principiante o un esperto, di praticare l’attività sportiva che più rientra nelle sue corde.