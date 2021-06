Olimpiadi: Montano, 'Bello essere a Tokyo, voglio chiudere in bellezza mia carriera'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Per me spostare le Olimpiadi di un anno ha cambiato molto. Però è importante esserci come chiusura di una carriera, fatta di alti e bassi, ma fantastica. Abbiamo una bella squadra e buone prospettive speriamo bene. Per tutti l'Olimpiade è un segnale di ripartenza. Io finisco ma voglio farlo in bellezza". Lo ha detto lo schermidore Aldo Montano, alla sua quinta partecipazione alle Olimpiadi, parlando alla presentazione della partnership fra Coni e Baglioni Hotels & Resorts. "E' stato un percorso che porterò con me tutta la vita. Chiudere con una Olimpiade è importante, speriamo bene", ha aggiunto Montano. "Farò la gara a squadre e cercherò di dare il mio contributo anche per la mia esperienza. Speriamo che il gruppo possa essere vincente", ha proseguito il campione azzurro che sul suo futuro non si sbilancia: "Non ci ho pensato, ho tante cose in ballo, mi piacerebbe restare nel mondo sportivo per ridare qualcosa indietro allo sport che tanto mi ha dato".