Olimpiadi: Malagò, 'proiezione 33 medaglie? Faremo meglio di Rio, non ci accontentiamo'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Proiezione 33 medaglie per l'Italia? Sono scaramantico al contrario, faremo sicuramente meglio di Rio, quella proiezione sarebbe ottima ma noi non ci accontentiamo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò in occasione della presentazione della partnership con Baglioni Hotels & Resorts a Roma. "A Rio ne abbiamo vinte 28, dobbiamo fare meglio di Rio e 33 sarebbe un numero eccezionale ma bisogna vedere quante medaglie d'oro vinciamo...", ha aggiunto Malagò.