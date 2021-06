Mobilità: Investindustrial nel capitale di Targa Telematics

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Una società di investimento indirettamente detenuta da Investindustrial ha siglato un accordo per entrare nel capitale di Targa Telematics, azienda tecnologica italiana che offre soluzioni di telematica, smart mobility e piattaforme IoT digitali per operatori di mobilità. L’ingresso di Investindustrial, spiega una nota, "rafforzerà ulteriormente l’azionariato della società, focalizzato su un processo di creazione di valore a lungo termine con l’obiettivo di accelerare l’espansione internazionale cominciata nel 2016".

A seguito dell’accordo il management continuerà a ricoprire un ruolo determinante per lo sviluppo dell’azienda e del suo progetto industriale. La società, che ha il proprio quartier generale a Treviso e una sede a Torino, nel 2020 ha registrato ricavi per circa 40 milioni di euro, conta 130 dipendenti e 950 clienti. “Abbiamo riconosciuto in Investindustrial il partner perfetto per allargare la nostra squadra e per continuare il percorso volto al rafforzamento e all’accelerazione della nostra crescita e della nostra internazionalizzazione", dice Nicola De Mattia, ceo di Targa Telematics. "Continueremo i nostri processi di innovazione nel campo IoT, in linea con il progetto industriale pienamente condiviso con il nuovo investitore, con cui lavoreremo fianco a fianco per raggiungere l’obiettivo di posizionarci come punto di riferimento per la smart mobility sia in Europa che a livello globale”.

Con oltre 20 anni di esperienza, Targa Telematics si rivolge ad aziende di noleggio veicoli a breve e lungo termine, società finanziarie e assicurative e gestori di grandi flotte, offrendo soluzioni software che vanno dalla telematica assicurativa all’asset e fleet management, dalla diagnostica e telemetria remota dei mezzi, veicoli professionali e da cantiere, alla gestione dei mezzi aeroportuali. Con Investindustrial, "Targa Telematics proseguirà il proprio percorso di crescita per rafforzare la sua posizione di leadership in Italia e diventare un’azienda leader nella smart mobility, nella gestione delle grandi flotte e nel comparto insurtech a livello europeo e globale".