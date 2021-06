Migranti: Botteri, 'quel 'non venite' trappola per Kamala, ora in gioco suo futuro politico'** (2)

(Adnkronos) - Il problema dunque "non è lei che dovrebbe essere di sinistra e che ha detto una frase di destra, ma è come lei ha gestito la situazione. Si sta un po' giocando il suo futuro. Lei ha avuto il dossier più difficile perché la questione dell'immigrazione è molto difficile -analizza la Botteri- Io ricordo un piano fatto sull'immigrazione dal presidente George W. Bush e da Edward Kennedy, quindi assolutamente trasversale, con cui si cercava di sanare l situazione di 12 milioni di immigrati che viveva negli Usa da una vita: ebbene, non passò".

In conclusione, "questo è un dossier divisivo, su cui tu non riesci ad avere nella maggioranza, su cui ci sono posizioni contrastanti e lei, nella sua prima vera grande uscita di politica nazionale, è caduta su quel 'non venite, non venite'. Adesso per lei la strada è tutta in salita". (di Ilaria Floris)