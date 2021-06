Mafia: sentenza Agostino, 'pronuncia Cedu su Contrada non incide sui fatti già accertati'

Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - La pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo su Bruno Contrada, che ha dichiarato che la condanna per concorso esterno per associazione mafiosa ha violato l'articolo 7 della Convenzione europea "non ha mai inciso sotto alcun profilo sui fatti che sono rimasti definitivamente accertati in quel processo". A scriverlo nelle motivazioni della sentenza per l'omicidio dell'agente di Polizia Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, è il gup Alfredo Montalto che ha condannato all'ergastolo il boss Nino Madonia. Per il magistrato "restano i fatti processualmente accertati a carico di Contrada - dice - tutti compatibili con la descrizione dei rapporti dello stesso con i Madonia restituita dai collaboratori di giustizia anche nel presente processo".