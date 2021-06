La campagna #Insiemeperproteggerci brilla agli NC Awards Festival

innovativi progetti di loyalty e di reward, AXA Italia sale sul gradino più alto del podio vincendo il premio “Miglior Campagna televisiva/cinema” con #Insiemeperproteggerci.

#Insiemeperproteggerci, la campagna lanciata dal Gruppo assicurativo AXA Italia nel pieno dell’emergenza Covid, andata on air in TV e sul web dal 26 aprile per tre settimane e ideata da Publicis Italia, è caratterizzata da uno storytelling che mette al centro le persone e la loro quotidianità ed è stata articolata in una video strategy dal forte impatto visivo ed emozionale: attraverso gli occhi di un bambino che, durante l’emergenza, osserva dalla finestra le strade vuote della città e le mascherine sui volti delle persone, voleva far riflettere sul concetto di uguaglianza e sull’importanza di proteggersi a vicenda in un momento difficile, in linea con la Ragion d’essere di AXA “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”.

Medaglia d’argento per il Gruppo assicurativo AXA Italia anche per essere stata a fianco del talento come Main Partner di X Factor 2020, nella categoria dedicata alle migliori campagne olistiche di “Banche e assicurazioni”. Entrambi i riconoscimenti sono stati annunciati durante la cerimonia di premiazione in live streaming il 27 maggio.

Letizia D’Abbondanza, Chief Customer Officer del Gruppo AXA Italia ha commentato: «Siamo molto orgogliosi di questo doppio riconoscimento, in un anno così difficile e senza precedenti. Entrambi i progetti esprimono il nostro storytelling ispirato al nostro Purpose e la vocazione di AXA di essere un’assicurazione vicina alle persone, capace di trasmettere

protezione e di conseguenza fiducia verso se stessi e verso il futuro, in linea con la Brand Promise di AXA, “Know You Can”, in cui crediamo fortemente».