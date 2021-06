Europei: Gentile, 'squadre più blasonate in vantaggio, presto per giudizio giocatori'**

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "L'Europeo quest'anno è molto interessante, le squadre sono tutte quasi alla pari, chiaramente quelle più titolate hanno maggiori credenziali di vittoria: Francia, Germania, Inghilterra e Portogallo davanti a tutti". Lo ha detto Claudio Gentile, difensore della Nazionale Campione del Mondo nel 1982, all'Adnkronos, in merito alla possibile squadra favorita agli Europei che inizieranno il prossimo 11 giugno. Sul quello che potrebbe essere il giocatore più interessante della Competizione, Gentile non si sbilancia: "meglio aspettare per evitare di fare figuracce. Quando si sarà giocata qualche partita potrò dare un giudizio migliore", ha concluso.