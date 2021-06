Europei: De Sisti, 'Francia squadra da battere, Mbappé talento cristallino'**

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "I francesi in questo momento esprimono un ottimo calcio, si presentano da Campioni del Mondo e sono ovviamente la squadra da battere, ma attenzione alla Spagna che sa esaltarsi". Lo ha detto Giancarlo De Sisti, ex centrocampista della Nazionale campione d'Europa nel 1968, all'Adnkronos, in merito alla possibile favorita in vista degli Europei. Su quello che potrebbe essere il giocatore chiave del Torneo, De Sisti non ha dubbi: "Mbappé è il talento più limpido di questa competizione".